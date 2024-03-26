الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: نحرص على دعم ملف الاستثمار وخدمة التنمية في الدولة

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

شددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على حرص الوزارة على دعم ملف الاستثمار وخدمة التنمية في الدولة، باستقبال مقترحات المصريين في الخارج لدعم اقتصاد الدولة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرصها أيضا على التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية في مختلف المجالات والملفات في ملف التدريب من أجل التوظيف لكي تكون نافذة قوية على الأسواق المصرية لخدمة وتلبية احتياجات سوق العمل.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار الذي نظمته الجمعية، بمشاركة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والاقتصاد في الدولة المصرية، والسفراء الأوروبيين والشخصيات العامة.

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