"تراجع جديد في أسعار السيارات".. سوزوكي جراند فيتارا تنخفض 250 ألف جنيه

أخطرت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة كلياً. وشهدت أسعار سوزوكي جراند فيتارا، التي تتوافر بفئتين من التجهيزات تخفيضاً يبلغ 250 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي جراند فيتارا

وبحسب المعلن فإن مودرن موتورز، تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات GLX تتوافر عبر إصدارين، الإصدار الأول "GLX MONO"، ويقدم بسعر مليون 750 ألف جنيه بعد الخصم الجديد، بينما يقدم الإصدار الثاني "GLX TWO"، بسعر مليون و800 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي جراند فيتارا

وتعتمد السيارة سوزوكي جراند فيتارا، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان مع عزم دوران 138نيوتن متر عند4400 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

أبعاد سوزوكي جراند فيتارا

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة بطول 4,345 مم، وعرض1,795مم، وارتفاع 1.645 مم، وطول قاعدة عجلات2,600 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، بينما يبلغ وزن السيارة 1,630 كم، ومساحة الشنطة310 لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

مواصفات الأمان

وتأتي سوزوكي جراند فيتارا، بباقة متميزة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

• وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل BA

• المساعدة في صعود المرتفعات

• مثبت السرعة

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• كاميرا بزاوية 360 درجة (برؤية محيطية)

• إنذار ومانع للحركة

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

الهيكل الخارجي

وتقدم السيارة سوزوكي جراند فيتارات بخيارات ألوان متنوعة للطلاء الخارجي وهي: أبيض لؤلؤي، فضى، رصاصى، أزرق، أسود، أما الطلاء ثنائي اللون فيتكون من سقف أسود مع لون أحمر أو برتقالي أو فضي.

وتتميز واجهة السيارة بمصابيح أمامية بروجكتور LED، وإضاءة نهارية LED، ومرايا الأبواب قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، بينما تقف "جراند فيتارا" على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

التجهيزات الداخلية

وزودت السيارة سوزوكي جراند فيتارا بنظام الدخول الذكي، وتشغيل المحرك بدون مفتاح، قفل مركزي للابواب، تكييف هواء أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية، نوافذ كهربائية، المرآة الداخلية بخاصية تعتيم أتوماتيك، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 9 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، دعم ميزة التعرف على الصوت، شاحن لا سلكي وشواحن USB (للمقاعد الامامية و الخلفية)، نظام صوت مكون من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت.