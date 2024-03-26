هدد فتاة بنشر صورها.. معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات بسوهاج

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "م . ع . ا" عامل، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تهديد المجني عليها "ا . ح"، بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وابتزازها بدفع مبالغ مالية لعدم النشر.





وعقب إجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تحرير المحضر اللازم بالواقعة



وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة وجهت للمتهم تهمة تهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور خاصة بها مقابل مبالغ مالية والتعدي على قيم الأسر المصرية والمبادئ وتعد إزعاج للمجني عليها.





وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.





وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء المتهم " ا . م . خ" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة القسم وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر معدة للبيع .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .