بطلان الجمعية العمومية لـ النادي الأهلي.. مد أجل الحكم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمد أجل الحكم في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لـ النادي الأهلي لجلسة 28 أبريل 2024.

بطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لـ النادي الأهلي

وكان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 29 نوفمبر الماضي، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

وفى سياق اخر أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي الزقم، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه باستعراض القوة وإحراز مواد مخدرة.

تعود وقائع القضية رقم 30788 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ضبط متهم باستعراض القوة وحيازة مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء ضبط المتهم "ك.ع.أ" سائق نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطه وإحضاره، قاوم القوة الأمنية وأشهر سلاح أبيض "سكين" وحاول التعدي على أفرادها.

وألقت القوة الأمنية القبض على المتهم واستخلصت السلاح الأبيض من يده وعثر بحوزته على 39 لفافة لمخدر الهيروين، فيما اعترف المتهم في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته والتي أصدرت حكمها المتقدم وأيدته محكمة الاستئناف.