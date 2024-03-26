مسلسل حق عرب الحلقة 16| هل ينجو السويركي من محاولة القتل؟

يتصدر مسلسل حق عرب، مؤشر محركات البحث بعد اشتعال الأحداث، مع عرض نصف الحلقات، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مع البطل الشعبي عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويأتي مسلسل حق عرب الحلقة 16 ليرفع سقف التشويق والإثارة لدى متابعيه من جديد.

يواجه عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي صراعات متزايدة بأكثر من اتجاه، بعدما تفاقمت المشاكل بينه وبين المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، ودخول الشك بينهما وعدم ثقة المعلم عبد ربه فيه بأنه يريد قتله واتهمه من قبل بإشعال النيران في مخازن الخشب الخاصة به، حتى وصل الأمر لإخضاعه إلى "البشعة"، وهو ما جعل عرب السويركي يتخذ قراره بعدم العمل معه وتركه نهائيًا.

ولم تتوقف صراعات عرب السويركي عند المعلم عبد ربه، فوقعت مشادة حادة بينه وبين رجل الأعمال الذي يعمل عنده المعلم عبد ربه، بعد اختطافه لنجله وصديقه، ويجسده الفنان تامر شلتوت، بعد محاولاتهما التحرش بأنغام التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، ابنة المعلم عبد ربه ،وهو ما لم تتحمله رجولة عرب السويركي، وقام باختطافه وتلقينه درسا قاسيا في الرجولة، وتوعد رجل الأعمال بالانتقام من عرب السويركي على ما فعله في ابنه.

وتتواصل صراعات عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما حاول رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، خداعه ومعرفة مكان المقابر الأثرية التي يتاجر منها عرب السويركي، واستغل صديقه المقرب ليوصل له المعلومات وفعل ذلك ولكنه أرشده إلى مقبرة أثرية مزيفة، ما جعل رباح أبوالدهب يقرر الانتقام من عرب السويركي وصديقه لأنهما خدعاه بعدما دفع 150 ألف جنيه.

وتعرض عرب السويركي لمحاولة الاغتيال ووضع شخص مجهول سلاحا آليا على رأسه بشكل مفاجئ أثناء جلوسه بسطح منزله.. فمن يكون هذا الشخص؟ وهل سيتم قتل عرب السويركي أم يستطيع النجاه؟ .. هذا ما سيكشف عنه مسلسل حق عرب الحلقة 16 الليلة.



مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 17، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 17، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.

مسلسل حق عرب

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.