بنك الطعام يجمع مشاهير الفن والمجتمع بالاسر الاكثر احتياجا على مائدة إفطار واحدة

قام بنك الطعام المصري بلفت إنسانية في شهر رمضان المبارك، حيث أشرك عدد من المشاهير ونجوم الفن وجبة الإفطار مع بعض الأسر الأكثر احتياجًا على مائدة الرحمن التي أقامها البنك في مقره الرئيسي بالتجمع الثالث.

وجاء ذلك ضمن أنشطة رمضان التي يقوم بتنفيذها بنك الطعام المصري، بحضور كل من نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصرى، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعدد من المشاهير ونجوم المجتمع وهم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الداعية مصطفى عاطف، الاعلامية دعاء فاروق، هنا شيحا، يسرا اللوزي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وراندا البحيرى.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنك الطعام المصرى لتوفير الغذاء اللازم للفئات الأكثر احتياجا، ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل، من خلال جمعهم بنجوم ومشاهير المجتمع على حفل افطار واحد ضمن برنامج "إفطار صائم"، الذي يتضمن قيام البنك بتوفير 1.5 مليون وجبة ساخنة علي موائد الرحمن أو عبر التكيات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، بالاضافة الى مليون كرتونة تكفي لافطار 5 ملايين شخص، خاصة أن بنك الطعام المصري أول وأكبر مؤسسة متخصصة في الإطعام منذ ٢٠ عام.

شهد اليوم العديد من الفعاليات، والفقرات الفنية، وقام نجوم الحفل بالغناء و قضاء وقت ممتع مع الاسر الاكثر احتياجا في خيمة بنك الطعام المصرى، التي تستقبل يوميا 500 مستفيد لتناول الافطار طوال شهر رمضان.

بنك الطعام المصري

يذكر أن بنك الطعام المصري تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرون عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.