إجراءات استلام شقق سكن مصر بدمياط الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، اعتبارًأ من يوم 7 مايو القادم 2024، على أن يستمر التسليم حتى يوم 28 من ذات الشهر، على أن يتم منح المتخلفين عن الاستلام يوم 29 من مايو القادم لاستلام الوحدات.

مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدة

بحسب ما أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فأن مواعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، تأتي كما يلي:

خطوات استلام شقق سكن مصر في دمياط الجديدة

وفيما يلي نوضح خطوات استلام شقق مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة: