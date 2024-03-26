إجراءات استلام شقق سكن مصر بدمياط الجديدة
أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، اعتبارًأ من يوم 7 مايو القادم 2024، على أن يستمر التسليم حتى يوم 28 من ذات الشهر، على أن يتم منح المتخلفين عن الاستلام يوم 29 من مايو القادم لاستلام الوحدات.
مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدة
بحسب ما أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فأن مواعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، تأتي كما يلي:
خطوات استلام شقق سكن مصر في دمياط الجديدة
وفيما يلي نوضح خطوات استلام شقق مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة:
- التوجه لبنك التعمير والإسكان لانهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.
- سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ( بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30% ).
- التوقيع على العقد.
- سداد وديعة الصيانة ( 5 % من قيمة الوحدة ).
- استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.
- سداد عداد المياه كارت 4100 جنيه
- سداد رسوم توصيل عداد كهرباء ١٦٤ جنيه
- سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه)
- سداد رسوم الغاز ٣٢٠٠ جنيه ( للخطوط الرئيسية امام العمارات وحتى الوحدة ).
- سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة.
- استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.
- التوجة للموقع، لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.
- التوجة للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه ( لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).
- فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل ادارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم اصل التوكيل وشهاة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.
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