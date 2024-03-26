أبو الليف : أنا مبشحتش من النقابة ولازم يكون ليا قيمتي

حل الفنان نادر أبو الليف، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

علق الفنان نادر أبو الليف، عن أزمته مع الفنان تامر حسني ومحمد حماقي، بسبب أغنية تاكسي، بجانب حديثه عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية ورأيه في مطربين المهرجانات الشعبية.

وقال أبو الليف، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": مش محاربة أنا اترجم الكلام اللي أنا بقوله أني بغلط وبهين في نجم، مش هذكر اسمه لأنه حبيبي وأنا بحبه جدًا وما محبة إلا بعد عداوة وأصلًا مكنش في عداوة، وأغنية تاكسي قولت فيها أنا بغني من قبل تامر حسني ومحمد حماقي، دي حقيقة أنا بغني من سنة 1983 هما كانوا فين وقتها؟ لسة متولدوش.

وعن رأيه في مطربين المهرجانات الشعبية، فعلق نادر أبو الليف: طول ما إحنا بنصقف يبقى خلاص، إنا بنصقف وبنسمع مين؟ النهاردة الموضوع بقى تنطيط وإسفاف وإنحلال وتسيب، مفيش أي سيطرة، دلوقتي في إسفاف وجهل وعدم دراية، وهما أصبحوا متواجدين على الساحة واتفرضوا.

نادر أبو الليف يكشف تفاصيل أزمته مع نقابة الموسيقيين

كما كشف نادر أبو الليف، تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية: معاشي بقى 1750 جنيه، ومصطفى كامل عايز ينتقي بالأعضاء، وكان في مكالمة بيني وبينه وقالي المعاش هيزيد، ولكن وقت أزمتي الصحية كلمت النقابة وقالولي مش هيقدروا يدفعوا غير 15 ألف جنيه.

وتابع: زملائي في النقابة محكومين غصب عنهم، هيعملوا إيه هيدوني من جيبهم؟ أنا مبشحتش ولا بتسول، أنا صرفت كذا النقابة المفروض تديني 75% منهم، مش يقولي أقصى حاجة 20، أصل أنت اتعالجت في مستشفى خاصة راميني لغاية ما يجيلي التحويل من النقابة، مش عايز يديني جلسة أكسجين علشان نفسي رايح خليت المدام تدفع التذكرة علشان يلحقوني.

وأضاف: أنا روح لازم يكون ليا اهتمام وقيمتي كـ بني آدم، وفي اختلاف في التعامل بين نقابة المهن الموسيقية ونقابة الممثلين، دكتور أشرف زكي مبيسبش حد، ومش لازم يتعمل جواب تحويل على المستشفى علشان يكشفوا على الممثل، بيروحوا بالكارنيه وخلاص، ولو أي مشكلة عند أي ممثل تلاقي أشرف زكي بيجري، وكله بيجري يحاوط عليه ويساعد الممثل ويقف معاه، أنا فين النقابة بتاعتي؟ يحسوا بـ زميلهم والمحنة اللي دخلها.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.