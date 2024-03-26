أهالي الغربية يطالبون بتحديد تعريفة ركوب وخط سير للتوكتوك

بعد موافقة المحافظة على ترخيصه

تباينت ردود أفعال المواطنين في محافظة الغربية على قرار المحافظ الدكتور طارق رحمي بفتح باب الترخيص للتوكتوك، فبين مؤيد للقرار لا سيما أن التوكتوك أصبح أمرًا واقعا حيث يوجد ما يزيد عن مليون دراجة بأقل تقدير ويعيث في شوارع مدن المحافظة بلا ضابط ولا رابط وبين معارض مندهش من ترخيص التوكتوك ونحن نتجاوز القرن واحد وعشرين ولكونه وسيلة مواصلات غير حضارية.

وبين المؤيد والمعارض طالب الجميع بضرورة تخصيص خط سير محدد لكل توكتوك بحيث لا تتداخل الخطوط على بعضها والتأكيد على الالتزام بخط السير وتكتب عليه بالخط العريض الخط وأيضا تحديد تعريفة ركوب مناسبة بحيث لا تزيد بكل الأحوال عن 5 جنيهات وذلك لفض الاشتباك بين سائق الدراجة والراكب وفى كل الأحوال لا يسمح له بالسير في عواصم المدن ويقتصر على الشوارع التي ستخصص لسيره حتى لا يزاحم مركبات الأجرة الأخرى كالتاكسى والميكروباص.

وأشاد المواطنين بفكرة ترخيص التوكتوك لتأمين الراكب وضبط حركته وإشاعة مناخ من الأمان للركاب والمركبات الأخرى حيث سيكون من السهولة الوصول لبيانات التوكتوك في حالة حدوث أي مخالفات تصدر عنه.

وكانت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالمحافظة قد أعلنت عن الترخيص للتوكتوك وتحديد كود لكل دراجة ستكتب عليه من جميع الجهات وذلك لضبط حركة الاف الدراجات بمختلف شوارع مدن ومراكز المحافظة.

وأكد مدير المرور بأنه لن يسمح بخروج أي دراجة تم ضبطها الا بعد ترخيصها برقمها واسم مالكها وبذلك تتحقق أقصى درجات الأمان للمواطنين.