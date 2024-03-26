وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد هيئة فولبرايت مصر مجالات التعاون المشترك

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر و آسر هانى مساعد مدير البرامج هيئة فولبرايت مصر بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للدور الهام للهيئة في دعم البرامج والمنح في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بتعدد البرامج التدريب والفئات المستهدفة من هيئة فولبرايت مصر خاصة ما يخص برامج المهنيين سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وبرنامج إدارة المؤسسات الفنية، وبرنامج إدارة الكليات المجتمعية والبرامج الدارسية في تلك الكليات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج إعداد القادة يمكن ان يخطط من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة لكوادر المحليات بالوزارة والمحافظات في مجال اللامركزية، والمخلفات الصلبة، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، وتقنين الأراضي، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، الرقمنة، والجغرافيا المكانية، وتخطيط الأسواق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة، ودعم المنتجات والحرف اليدوية.. وغيرها.

ورحب اللواء هشام آمنة بالتعاون مع الوزارة والمحافظات و تدريب الشباب من خلال ورش عمل لتنمية المهارات ودعم جهود الوزارة في تطوير المراكز الحرفية المنتشرة بالمحافظات 78 مركزاً لتعزيز قدرات الشباب في مجالات حرفية مختلفة.

كما أشار وزير التنمية المحلية الي الاهتمام الذي يوليه لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين الادارة المحلية والديوان العام للوزارة، مشيراً الي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بوصفه أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات و آلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلعه لتصميم برنامج تدريبي لوفد زائر من القيادات العليا بالوزارة للتعرف علي دور المؤسسات وبرامجها وأهم مشروعاتها وكيفية الاستفادة من آليات التدريب وتطوير مناهجها.

ومن جانبها عرضت د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر لأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب.

كما رحبت المدير التنفيذي للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الاكاديمية والعملية التي تقدمها هيئة فولبرايت مصر.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي التباحث علي المستوي الفني لوضع خطة تعاون بين الوزارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون في العديد من المجالات بين الجانبين وبصفة خاصة في اعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية لرفع قدراتهم علي مختلف مستوي المحليات وتصميم دورات تدريبية في مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية، كيفية إدارة المراكز والقري وغيرها وإعداد برامج مخصصة لذوي الاعاقة من العاملين في الإدارة المحلية، و التعاون في برامج الحرفيين من خلال الإيفاد بخبراء لتدريب المدربين الحرفيين الذين سيقومون بتأهيل صغار الحرفيين فيما بعد وبحث امكانية التعاون من خلال تصميم برامج لتعليم اللغات في كافة الكوادر المحلية.