ليالي رمضان .. فرقة النيل تقدم إبداعاتها الشعبية الليلة في الحديقة الثقافية

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، 16 رمضان، في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

السيرة الهلالية

ضمن فعاليات برنامج راوي من بلدنا يقام عرض للسيرة الهلالية للفنان عز الدين نصر الدين، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: أحمد شعبان، أمل عامر، حمدي عبدالرازق، شريف شجاع، عبيد طربوش، محمد خميس، ممدوح عبدالهادي، ميسرة صلاح الدين، وليد المصري، ويدير الأمسية مدحت العيسوي، وبمصاحبة الفنان عهدي شاكر.

بينما يتناول برنامج "عطر الأحباب" الحديث عن المسيرة الإبداعية لمحمد كشيك، ويتحدث عنه الشاعر رجب الصاوي، ويشهد برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة مناقشة كتاب "كانت أيام.. حاجات من زمن فات" تأليف زياد فايد .

ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي .

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي "رسم حر، تدوير مخلفات البيئة، خرز، الرسم بالحنة، نجوم ورقية، اكتشاف مواهب في الأدب والغناء والموسيقى والتمثيل والمسرح، تلوين"، بجانب مسابقة ثقافية.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

كورال "فكرة" يحيي ليالي رمضان الثقافية بروض الفرج



من ناحية أخرى، شهد قصر ثقافة روض الفرج، أمس الاثنين، سهرة رمضانية جديدة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بالشهر الفضيل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بعرض فني لكورال "فكرة" لمركز الجيزة الثقافي، تضمن باقة متميزة من الأغاني التراثية والطربية بقيادة سامح نبيه، منها "رمضان كريم، تفاءلوا بالخير، ارسم قلب، مرحب بالهلال، رمضان في مصر، الليلة الكبيرة، وفيها حاجة حلوة" وغيرها من الأغنيات التي نالت إعجاب الحضور.

وشهد المسرح الصغير عرضا عرائس بعنوان "الزهور الجميلة" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

وفي ركن الطفل أقيم عدد من الورش الفنية "أشكال كرتونية بالكانسون، تعليم فن الماندالا، تشكيلات بالصلصال"، هذا إلى جانب فقرة رسم على الوجه، ومجلة حائط بعنوان "ألعابنا فى خبر كان".

واستمرت فعاليات السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، إلى جانب فعاليات الورش الحرفية والتراثية والتي تشمل ورش "الخيامية، الإكسسوارات، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، الفنون التشكيلية، الكليم" بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

واستمر المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية المنفذة، وتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الصدف، الأركيت، الديكوباج، الجريد، الخيامية، الحلي والإكسسوارات، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوي، والكليم".

تقام العروض الفنية للبرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذ فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارات العامة التابعة، وتقام بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى 17 رمضان.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.