الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع العربية للتصنيع والقومية للاستشعار من البعد

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل فى المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات ، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بهدف الإستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبنية الأساسية المتاحة  فى إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والهندسية ورعاية المبتكرين وتقديم الحلول الفنية والهندسية لتطوير الإنتاج المحلى فى قطاعات التصنيع المختلفة ، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلُ من اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بحضور اللواء أ ح  مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع .

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وفى ذات السياق وقع مدير الكلية الفنية العسكرية والأستاذ الدكتور إسلام حمزة أبو المجد القائم بأعمال  
رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون يهدف إلى تكامل الجهود العلمية والعملية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التكنولوجيا المتطورة وتطبيقات الإستشعار من البعد
وعلوم الفضاء ، وذلك بإستغلال الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة فى كل جهة بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات البيئية وإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتطبيقاتها فى خدمة المجتمع المصرى .

حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية ومسئولى الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
 

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