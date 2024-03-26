محافظ أسيوط: رفع 455 طن قمامة خلال حملات نظافة بديروط والبداري وأبو تيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع 455 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمراكز ديروط والبداري وابوتيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وابوتيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز لافتاً إلى رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية وذلك بمدينة البداري ومدينة ديروط وعدد من القرى التابعة لها كـ (صنبو ودشلوط وجرف سرحان والمسعودي) ومدينة ابوتيج وقرى باقور والزرابي والنخيلة فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارة شفط الأتربة والكنس الآلي بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل) وغيرها.