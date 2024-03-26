محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وطلخا ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله كشك اقيم بالتعدي علي الزراعه في قريه ميت لوزا التابعه للوحده المحليه بطناح وايضا ازاله هنجر علي مساحه 300 متر مربع بطناح كما تم تنفيذ ازالة عدد ٧ حالات تعدي بالبلوك الابيض بقريه نقيطه ومنيه سندوب كما تم ازاله بلوك معروش بالبرامون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

واكد المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية انه تم متابعة تنفيذ ازالة عقار عبارة عن ارضى مسقوف بصبه خرسانية بأرض منطقة سامى العجيرى داخل الحيز العمرانى على مساحة 80 متر مربع كما تم ازالة حوائط بالطوب الأحمر على مساحة 100 متر مربع بمنطقة عبد الله بالجسر الواقى خارج الحيز العمرانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..

واوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية للدور السابع علوي مخالف بتقسيم العلميين بمدينة طلخا كما تم متابعة ومراجعة التراخيص الصادرة للبناء بعدد من المناطق نطاق المدينة والقري التابعة ومطابقتها للأعمال علي ارض الواقع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها..

واشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه الى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.