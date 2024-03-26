قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شلشلمون التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

حضر فاعليات القافلة البيطرية، كل من: مديري إدارات (الرعاية التناسلية، الإرشاد) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة شلشلمون البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه خلال أعمال القافلة البيطرية، تم تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٢٦٦ رأس ماشـية، ورش ٣٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٥٠ رأس أغنام، وعلاج أمراض الباطنة لعدد ١١٠ رأس ماشية، وأمراض تنفسية لعدد ١٠٨ رأس ماشية، وأمراض جلدية لعدد ١٠٢ رأس ماشية، وإجراء جراحة لـ ٨ رؤوس ماشية، وتسجيل عدد ٥ رأس ماشية، وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً، بهدف زيادة الوعى البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية – الإرشاد ) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة بهنيا البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣٨٠) رأس ماشـية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (١٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (١٩٠) رأس ماشية وأمراض تنفسية لعدد(١١٠) رأس ماشية وأمراض جلدية لعدد (٩٣) رأس ماشية و بالإضافة إلى إجراء جراحة لـ (٣) رؤوس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

