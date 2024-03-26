12 ألف مستفيد.. إنجازات برنامج التنمية الزراعية

استعراض السيد القصير وزير الزراعة إنجازات برنامج التنمية الزراعية خلال عام 2023، حيث تمكن البرنامج من الموافقة على مبلغ مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 وبذلك يصبح إجمالى ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنيه (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيه) إلى أكثر من 418 ألف مزارع ومستفيد نهائي.

تشجيع المشروعات الصغيرة

وأكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.

جاء ذلك خلال ترأس القصير، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى.

البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة.

واستعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذى تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 و تم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.

وأكد القصير، أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.

وأضاف أنه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة على أن يتولى تنفيذها البنك التجارى الدولى CIB البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة والوحدات الفنية للبرنامج.

ووجه القصير الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه مشيرا إلى إشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.