فرص عمل جديدة بشركة قطاع خاص لشباب الأسكندرية.. التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن توفير 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بشركة أمان القابضة للخدمات المالية ، من خلال يوم توظيفى بمقر الشركة ، وذلك على المهن والتخصصات الآتية : أخصائي تمويل ، وأخصائي تمويل أول ، ورئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا ، من ذوى الخبرة او بدون حسب التخصص ، للعمل الميداني والإداري .

وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لسياستها والتى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبى العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، والحصول على حقوقهم فى العمل ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها ، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم ، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات ، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون ، وأضاف وكيل المديرية ، ان الفرص التى جرة توفيرها.

تضمنت 60 أخصائي تمويل ، و30 أخصائي تمويل اول ، و8 رئيس مجموعة ، و3 مدير فرع للعمل بالشركة وفروعها ، والتقديم للحصول على الفرص بمقر الشركة يوم الاربعاء القادم 27 مارس ، وعنوانها المنشية - قسم الجمرك - شارع وكالة الليمون خلف فتح الله - برج مكة - الدور الثانى ، وموقع الشركة من خلال الرابط التالى : https://maps.google.com/?cid=16402031276956830295&entry=gp ، وذلك من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً .

وأضاف وكيل المديرية أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة ، تشمل توفير تأمينات إجتماعية ، وصحية ، وأرباح سنوية ، وتأمين على الحياة ، وعدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام بواقع 8 ساعات عمل يومياً ، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من سن 23 إلى 47 سنة حسب كل وظيفة ، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ، كما يمكن التسجيل على الرابط التالى : https://forms.gle/sMkbyVgadxiuDYTw6.