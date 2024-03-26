اعتراض مقاتلات يابانية لطائرة استطلاع صينية حلقت فوق سماء اليابان

أعلن المقر المشترك لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد رصد طائرة استطلاع صينية مسيرة من طراز "WZ-7" في بحر اليابان، تم إرسال مقاتلات تابعة للقوات الجوية لاعتراضها.

وقال المقر في بيان: "حلقت طائرة استطلاع صينية مسيرة من طراز "WZ-7" من البر الرئيسي، وحلقت فوق بحر اليابان، ثم اتجهت نحو البر الرئيسي إلى الشمال الغربي.

وفي هذا الصدد، تم إرسال مقاتلات من الوحدة المركزية للقوات الجوية لقوات الدفاع الذاتي الجوية لاعتراضها".

وفي الوقت ذاته، واستنادا إلى خريطة طيران الطائرة المسيرة، المنشورة، لم تكن هناك انتهاكات للمجال الجوي الياباني، بحسب المقر.

وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء، إلى أن هذا هو التقرير الأول لظهور طائرة صينية مسيرة في بحر اليابان.