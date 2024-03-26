عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية ضمن ليالي رمضان بميدان السواقي 

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات منها "النصر قريب، تعيشي يا مصر، أنت عربية"، وغيرها من الأغاني التراثية البدوية، أعقبها عرض فني آخر لفرقة المنصورة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان، قدمت خلاله مجموعة من أغانى الطرب الأصيل منها "صلينا الفجر فين، أما براوة، حبيتك يا حبيبي، زي العسل، جانا الهوا، رمضان كريم، سيرة الحب".

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت الوحدة المحلية بقرية منية الحيط، بالتعاون مع بيت ثقافة أطسا، ليلة رمضانية ثقافية وفنية، تضمنت أمسية أدبية بعنوان "رمضان وحكايات النصر" شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء خالد سعيد، هاني مفتاح الجازوي، عويس معوض، محمد ياسين، عيد رمضان كامل وذلك احتفالا بذكرى العاشر من رمضان.

تحدث "الجازوي" عن ذكرى العاشر من رمضان والانتصارات المجيدة، والجيش المصري على الكيان الغاصب، وألقى عددا من قصائده منها "وشوشات من كتاب الذاكرة"، ثم ألقى الشاعر خالد سعيد قصيدة عن "انتصارات أكتوبر، الله رب العالمين"، متحدثا عن ما يجب أن نتعلمه من ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

من جهته أشار "معوض" إلى انتصارات شهر رمضان المبارك، وغزوة بدر، مؤكدا على وحدة المصريين وتضحياتهم، وفضل الصوم والصبر، فيما ألقي "ياسين" قصيدة بعنوان "سامحني يارب"، كما أوضح عيد رمضان أن الشهر المبارك يعد شهر الانتصارات منذ فرض الله على المسلمين الصيام في السنة الأولى للهجرة، أعقبها عرض فني لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله الفرقة باقة من الإبتهالات والتواشيح الدينية، والأغنيات الرمضانية، بحضور عدد من مثقفي وأهالي القرية.

فرع ثقافة الفيوم ينظم مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع حياة كريمة

وعلى جانب آخر، شارك الفرع في فعاليات مبادرة "انت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بمركز بدر للمسنين، وسط حضور عدد من الأطفال وكبار السن بالمركز، تضمنت الفعاليات عرض عرائس قفازية بعنوان "الأراجوز، الكنز الحقيقى"، تأليف وأداء جيهان عبد الله، اميل ألفنس، وعبد الرحمن أحمد، إلى جانب ورشة فنية للرسم والتلوين مع الأطفال، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.