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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 121.9 مليار دولار اجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2022/2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء  ان إجمالي متحصلات النقد الأجنبي بلغت 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل  160,5  مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت  2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.

وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي  135مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل  185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023  مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق  

جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت  12.8مليار دولار أمريكي .

جاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي .

ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها)  بنسبة ارتفاع قدرها 25.9%  لتصل إلى 3.80مليار دولار  مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.

انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU  (  (مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8  مليار دولار  في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها  11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق

الجريدة الورقية