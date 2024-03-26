محافظ الجيزة يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور علي مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بمتابعه كافه المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

مشدداً على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم اداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع اي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز .

ووجه اللواء أحمد راشد مسئولي كافه مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصه بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعيه المواطنين بالتعريفات المقررة .

واطلع محافظ الجيزة علي جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية والتي اسفرت عن ضبط عدداً من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس .

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصه بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين .

أعمال تطوير محور المنصورية

وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية بدءا من منزل الطريق الدائري وحني كوبري عز نطاق حي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال .

وأشار محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه لكونه أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية الي العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطريق وجانبيه والجزيرة الوسطى وتحديث منظومة الإنارة والمرور والبنية التحتية وشبكة صرف مياه الأمطار وتحسين الوجهة الحضارية وذلك بطول ٢ كم.

ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لمنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال بمحيط أعمال التطوير ورفعها أولا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مراعاة تنفيذ وصلات للمرافق وأكشاك الكهرباء وإظهارها بالمظهر اللائق والذى يتلائم مع أعمال التطوير والانتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.