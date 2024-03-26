بدء عروض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، مشاركة كبيرة من الجمهور بأول أيام برنامج عروض الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته ال٢٥ برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا .

وتأتي هذه العروض إستكمالا لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الاسماعيلية, حيث تقام علي مدار أربعة أيام متتالية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للعروض بعرض فيلم (حياة ذهبية) إخراج بوبا كارسانجار -بوركينافاسو الحاصل علي المركز الأول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وفيلم (مار ماما) مجدي العمري فلسطين. الحاصل علي المركز الاول بمسابقة الافلام الروائية القصيرة

افتتح الفعاليات كلا من د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات بالمركز مجانية للجمهور العام يشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.