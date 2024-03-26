تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من ضبط 9 متهمين بسرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعثر بحوزتهم على «بندقية خرطوش، فردي خرطوش، عدد من الطلقات، سيارة نقل».

واعترفوا بتصرفهم في المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية "، صاحب مخرن خردة، تم ضبطه والمسروقات، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع.

وإعترفوا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما"سيىء النية" (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وبحوزتهم(3 إسطوانات أكسجين تستخدم فى طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على فتاة في المنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة العامة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.خ أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة خطف المجني عليها دعاء بطريق التحيل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفاتها العقلية، مُقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع دعاء.م بغير رضاها، وما أن ظفر بها حتى كبلها معاشراً إياها معاشرة الأزواج كرهاً عنهاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمـأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها استخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المجني عليها دعاء.م تبلغ من العُمر 19 سنة، وتعاطي من آفة غقلية.

وتوفت والدتها فيما والدها محبوس بالسجن، وتعيش في كنف عمتها خيرية.

وأضافت الحيثيات :"المتهم محمد.خ أغواها حال سيرها بالطريق العام مغرراً بها وحملها على مرافقته واستدرجها لمسكنه لإبعادها عن أعين ذويها.

وما ان تمكن منها واختلى بها داخل منزله بالمنوات حتى قام بتوثيقها مكبلاً إياها، وراح يحسر عنها ملابسها عنوة، قبل أن يعتدي عليها جسدياً.