فن وإبداع .. إقبال جماهيري كبير على فعاليات وزارة الثقافة الرمضانية في أسبوعها الأول

شهدت قطاعات وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، إقبالًا جماهيريًا على الأنشطة والفعاليات التي تُنفذها الوزارة بمراكزها الثقافية والإبداعية المنتشرة بجميع المحافظات-، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق الفعاليات المُدرجة ببرنامج أنشطة الشهر الكريم، والتي انطلقت في السابع من رمضان، والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري، وقد ضمت الفعاليات المُنفذة -حتى الآن- من خلال قطاعات الوزارة المتعددة الآتي:-

الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا متميزًا اشتمل على عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث تنوعت الفعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، والتي شهدها الآلاف من أبناء المحافظات، حيث جاءت فعاليات الهيئة كالآتي:_

قصر ثقافة روض الفرج





انطلقت الليالي الرمضانية بقصر ثقافة روض الفرج، وشهدت في يومها الافتتاحي عرضًا فنيًا لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، وآخر لفرقة الفيوم تضمن باقة من الموشحات الجماعية، بالإضافة إلى عرض لفرقة "قاطية للإنشاد الديني"، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية، منها إعادة تدوير، ديكوباج، إكسسوارات وحلي، وتعليم المكرمية والخيامية، بالإضافة إلى ورش الأطفال المُعبرة عن أهم مظاهر رمضان، وورش القصور المتخصصة من خزف وفخار وحصير.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

افتتحت الهيئة فعالياتها الثقافية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث أقيمت باقة من الورش الفنية والحرفية، بجانب ورش الحكي الخاصة بالأطفال الموهوبين وذوي القدرات الخاصة وورش الجمعيات الثقافية.

وشهد مقهى "نجيب محفوظ" عرضًا للسيرة الهلالية للراوي محمد عزت، ضمن برنامج "راوي من بلدنا" للفنان الشعبي، عزت نصر الدين، وأقيمت أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" قدمها الروائي فؤاد مرسي، بمشاركة مجموعة من الشعراء، كما أقيم حفل توقيع ومناقشة ديوان "أردية مهترئة لديونيسوس"، للشاعر أمل سالم، حيث قدم خلالها الناقد د. رضا عطية، مقاربات نقدية للديوان، بحضور نخبة من المبدعين والنقاد، أما برنامج "عطر الأحباب" فشهد ندوة عن سيرة الكاتب د. سعيد عبده، أحد أعلام الطب الوقائي، تحدث عنه حفيده الشاعر حسام العقدة، بالإضافة إلى افتتاح معرض للكتاب يضم أحدث إصدرات الهيئة بأسعار مخفضة، يستمر طوال الشهر.

مسرح السامر بالعجوزة

شهد مسرح السامر بالعجوزة انطلاق العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة السامر المسرحية، ويقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان حتى 26 رمضان، فكرة وإخراج وإهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبد الله مهنا، عبد الغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود

قصر السينما بجاردن سيتي





تقدم الهيئة برنامجًا مميزًا للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، طوال شهر رمضان المبارك، يتضمن باقة متميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، إلى جانب عدد من العروض المسرحية والفقرات الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والإنشاد الديني بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وتعرض الأفلام يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بينما تبدأ الفعاليات في العاشرة مساء في الأيام التي تشهد عروضًا فنية ومسرحية.

ميدان السواقي بالفيوم





شهد ميدان السواقي بالفيوم، عددًا من العروض الفنية في حفل الافتتاح، منها، عرضًا لفرقة للتنورة التراثية، وآخر لفرقة بنها للإنشاد الديني، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية، وسط إقبال وتفاعل كبير من الجمهور.

ساحة أبو الحجاج بالأقصر





وفي محافظة الأقصر، شهدت ساحة أبو الحجاج عددًا من الفعاليات، بدأت بعرض كورال لفرقة قصر ثقافة الطفل، ثم فقرة فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني، وأخر لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وأُقيمت عدة لقاءات ضمن برنامج "عطر الأحباب"؛ ومقهى يحيى الطاهر عبد الله، ومنها لقاء للاحتفاء بمسيرة الراحلين الأديب الكبير بهاء طاهر، والناقد الكبير أحمد شمس الدين الحجاجي، كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية للأطفال، إلى جانب دوري ثقافي، وأمسية شعرية لأعضاء نادي الأدب.

ستاد المنصورة الرياضي





وتواصلت الفعاليات باستاد المنصورة الرياضي، بحضور أعداد كبيرة من أبناء المدينة، وشهد الافتتاح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث أقيمت محاضرة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عروض فنية لفرقتي المنصورة، والعريش للفنون الشعبية، وعدد من الورش الفنية للأطفال، وفقرة مسرح عرائس، وعزف على الآلات الشعبية، وافتتاح معرض للكتاب، وعقد لقاء حول المسيرة الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج "عطر الأحباب"، بحضور المايسترو عبد الله رجال.

قصر ثقافة الإسماعيلية





وعلى أنغام السمسمية، انطلقت "ليالي رمضان الثقافية" بالإسماعيلية، وشهدت عدة فعاليات منها لقاء عن الكاتب الراحل محمود دياب، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، بحضور د. صفية فرجاني، إلى جانب أمسية شعرية، وفقرة مسرح عرائس، وعروض فنية لفرق كورال قصر ثقافة الإسماعيلية، والإسماعيلية للآلات الشعبية، والحرية للفنون الشعبية.

المسرح المكشوف بالمنيا

وبعروض الفنون الشعبية لفرقة أسوان، انطلقت فعاليات "ليالي المسرح" بالمنيا، وتخلل الحفل مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، بجانب الورش الفنية والمسابقات الثقافية للأطفال، وشهد البرنامج الأدبي لقاء عن حياة الراحل أحمد رشدي صالح، أحد رواد الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي، ثم أمسية شعرية لأدباء الصعيد.

محافظة البحيرة

وبمحافظة البحيرة، شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، عرضًا فنيًا لفرقة "البحيرة للإنشاد الديني"، وورشًا متنوعة للأطفال، وورش حكي عن "أهمية الصيام وفضائل شهر رمضان"، إلى جانب عروض فنية متنوعة بقصر ثقافة "وادي النطرون"، وقصر ثقافة "أبو المطامير".

قصر ثقافة أسيوط

وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلقت الليالي الرمضانية، واستهلت بافتتاح معرض فني لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وأمسية شعرية، ومجموعة من الورش الفنية للأطفال، بجانب ورش الحكي، والابتهالات والتواشيح الدينية، وعرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسيوط، كما تنظم الهيئة طوال فترة الفعاليات معرضًا للكتاب يتضمن أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور.

جنوب سيناء

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جانبًا من فعاليات الليالي الرمضانية، والتي اشتملت عروضًا فنية متنوعة، منها، عرضًا لفرقة تلقائيين أطفال الطور، ولفرقة التنورة التراثية، بجانب فقرة الإنشاد الديني، واللقاءات الشعرية والورش الفنية المقدمة للأطفال.

الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، دشنت الهيئة أولى فعاليات الليالي الرمضانية بالنادي الأوليمبي، حيث شهدت الفعاليات فقرة التنورة الصوفية، لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وأمسية شعرية تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الإبداعية بمناسبة الشهر المبارك، إلى جانب عرض فني لفرقة "أوبرا عربي" اشتمل على باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية، إلى جانب فقرة غنائية تضمنت عدة أغنيات دينية وتراثية.

كما شهد مسرح قصر ثقافة الشاطبي، حفلًا فنيًا، تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية والتابلوهات الغنائية قدمها الأطفال المشاركون بورشة الفنون الشعبية بالقصر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان" في 6 محافظات مصرية، تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: "المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم"، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل المحافظات على مدار شهر رمضان، ويتضمن برنامج الفعاليات أنشطة مُقدمة لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، وأنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.



صندوق التنمية الثقافة

أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، حيث أُقيم حفل للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية"، بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، حيث قدم "التوني" خلاله مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم، كما أُقيم بمركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- حفل غنائي لفرقة "فويس باند"، قيادة الفنان إسلام جاد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الرمضانية، بالإضافة إلي أشهر الأغانى المصرية والعربية، وضمن فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، عقد بيت الشعر العربي -مركز إبداع الست وسيلة-، ندوة لمناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى: 20 شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر" ترجمة وتقديم الدكتورة سارة حواس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة المنصورة.

كما نظم الصندوق، بمناسبة الاحتفالات بانتصارات العاشر من رمضان، بمركز إبداع بيت السحيمي، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن"، والذي أداره الكاتب الصحفي محمد الشافعي، واستضاف خلاله اللواء أركان حرب مجدي شحاتة، والرائد سمير نوح، للحديث عن بطولات حرب أكتوبر المجيد، وأعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، قدمت الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني للفلكلور البورسعيدي، ومنطقة القنال، والتي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف، وحرب ونصر أكتوبر المجيد، كما استقبل مركز الإبداع الفني بقبة الغوري، حفلًا جديدًا لفرقة "الحضرة المصرية"، تضمن العديد من القصائد الجديدة على الذكر الجهري بأسماء الله الحسنى، حيث تعمل الفرقة على نقل تراث الصوفية المصرية من المجالس إلى المسارح، في صورة عرض فني لا يغفل جانب جودة الصنعة الفنية، لكنه كذلك لا يهمل الحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري، في ظل ازدحام الواقع الاجتماعي العربي بفكر ديني حاد وجاف، يفرغ الممارسات الروحية من مضمونها، ويعمل على طمسها، ومحوها، أو التنفير منها، كما استضاف مركز إبداع بيت السحيمي حفلًا غنائيًا، للمطرب فادي رشدي، وتضمن البرنامج عددًا من الأغاني للعصر الذهبي.

دار الأوبرا المصرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، حيث اشتمل البرنامج العديد من الأمسيات الفنية التي تشمل عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلي عروض لفرق فنية من الشباب، مع الليالي الخاصة بنجوم الموسيقي والغناء، وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني بالأوبرا.

حيث أطلقت دار الأوبرا المصرية، فعاليات أولى حفلات برنامجها الرمضاني، على المسرح المكشوف، فشملت فقرة فنية لفرقة "التنورة التراثية" بساحة الأوبرا الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضمنت عددًا من اللوحات الفلكلورية على أنغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة، بعدها قدم المنشد وائل الفشني، نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي تعكس أجواء الشهر المعظم.

كما اشتمل برنامج العروض على إقامة أمسية من دولة باكستان، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالمسرح الصغير، حيث جسدت الأمسية ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية، إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية التي تعكس جانبًا من ألوان الإبداع المحلي، وتُعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية، كما قدمت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي حفلًا على المسرح المكشوف، بمشاركة المنشدين إيهاب يونس، وعبد الرحمن بلاله، وتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية.

كما تضمنت الفعاليات أمسية لدولة فلسطين، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، من خلال فرقة "مقام" الفلسطينية، والتي تُقدم عروضها بمصر لأول مرة، بالمسرح الصغير بالأوبرا، بمجموعة من المؤلفات الموسيقية التي تمزج بين التراثي والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية، حيث تُستخدم آلات التخت الشرقي التقليدى مع آلات غربية لتنتج معزوفات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصري.



كما أقامت دار الأوبرا أمسية فنية للمغنية الشابة "دينا الوديدي" وفرقتها، على المسرح المكشوف، حيث نجحت "دينا الوديدي" في ملامسة القلوب، بأدائها الحيوي الحماسي، حيث عبرت عن عدد من المشاعر الإنسانية، قدمتها بأسلوبها المميز الذي يمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة.

كما اشتملت الفعاليات على أمسية من سلسلة "بهجة الروح" وتحمل عنوان "أنوار رمضان" بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان الدكتور هاني كمال، المطرب ماهر محمود، والموهبة الشعرية الواعدة "غزل" بالمسرح الصغير، وكذلك صالونًا ثقافيًا بعنوان "ليالي رمضان"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، صاحبته فقرة فنية للإنشاد الديني لفريق "رؤى" لمواهب ذوي الهمم، بقيادة الفنان مصطفى النجدي، على المسرح الصغير.

قطاع الإنتاج الثقافي

حرص قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، على تنفيذ فعاليات وأنشطة البرنامج الرمضاني، الذي يأتي بعنوان "هل هلالك"، والذي يتضمن مجموعة من الأمسيات والحفلات التي تًقام بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث يُقدم هذا البرنامج مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

حيث انطلقت أولى الليالي للنسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية، قدمتها فرقة "المولوية" بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني"، كما شارك البيت الفني للمسرح، -كالمعتاد كل عام- فى برنامج "هل هلالك"، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، من خلال عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، كما تضمن البرنامج "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم، وأشغال فنية، تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

كما شهدت الفعاليات انطلاق أولى أمسيات المسرح القومي في رمضان، حيث افتتح البيت الفني للمسرح، أمسية "نور النبوة"، بالمسرح القومى بالعتبة، وتستمر فعالياته حتى ١٩ مارس الجاري، و"نور النبوة" من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وهى عبارة عن مجموعة من الأمسيات الدينية خلال شهر رمضان الكريم، والبطولة للفنانين "ناصر سيف، منال سلامة، أحمد أبو عميرة"، بالاشتراك مع فرقة "بصمة" بقيادة المنشد الديني الفنان أحمد حسن، ديكور مي كمال، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.

كما شهد البرنامج، مشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة لفرقة "رضا للفنون الشعبية"، بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومي، بقيادة الفنان وليد طه،

كما شهدت فعاليات البرنامج، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بذكرى نصر العاشر من رمضان، بحفل فني تضمن تكريم عدد من رجال القوات المسلحة البواسل، الذين شاركوا في الحرب، ووكذلك تكريم كوكبة من كبار نجوم الفن فى مصر.

كما تضمن البرنامج حفلًا للفنانة "آية عبدالله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، قدمت خلاله باقة من أشهر الأغاني التي تغنى بها نجوم الطرب فى مصر، وإقامة حفل فني للفنان "علي الألفي" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث تغنى الألفي بباقة من أشهر الأغاني لزمن الفن الجميل، لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلًا موسيقيًا غنائيًا لفرقة المركز الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، حيث تغنى خلاله الفنان أحمد محسن بأغنية "رمضان جانا، هلت ليالي، بوابة الحلواني"، وقدم الفنان زياد هاني رأفت، من ذوي الهمم، أغنية "لأجل النبى"، وتغنت الفنانة هند عمر، بأغنيات "القلب يعشق، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي"، وتغنت الفنانة أنغام مصطفى بأغنيات "برضاك، الرضا والنور، تم البدر بدري ".

دار الكتب والوثائق القومية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أمسية رمضانية بعنوان "هي وهو بعيون رمضانية"، بقاعة الندوات بالدار، بمشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين، وتناولت الأمسية تاريخ الأغنية والموسيقى في رمضان بالمقارنة بواقعنا المعيش، وتُقيم دار الكتب والوثائق برنامجًا حافلًا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنظم خلاله مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، كما شاركت دار الكتب في البرنامج الثقافي الرمضاني، الذى يُقيمه المركز القومي لثقافة الطفل، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، في ندوة عنوانها "كتابك أمانة"، وتحدثت في الندوة الباحثة د. أميرة طلب، باحث المعالجة الكيميائية بمركز الترميم، وأدارها أحمد عبد العليم، مدير عام البحوث بالمركز القومي لثقافة الطفل، حيث استهدفت الندوة حث الأطفال على حسن التعامل مع الكتاب، عن طريق طرق الحفظ في بيئة مناسبة تجنبه التعرض من الإصابة بالفطريات، والتأثر بالعوامل البيئية التي تؤثر على طول بقائه، فضلًا غرس قيمة القراءة لدى الأطفال.

كما تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، عددًا من الأنشطة، منها: ورشة فنية "فانوس وزينة رمضان، وإقامة العديد من الأمسيات الرمضانية في الإنشاد الديني والتواشيح، والغناء والشعر والأدب، وأمسية رمصانية بقاعة الموسيقى، كما تشهد المكتبات الفرعية التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب، مجموعة من الأنشطة طوال الشهر الكريم، وتتمثل في: "ندوة دينية عن فضل شهر رمضان، ورش رسم وتلوين لفوانيس رمضان، قراءة قصة ورش عمل فانوس رمضان، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، ندوة عن الصيام، الاحتفال بيوم المرأة العالمي، توعية بفضل شهر رمضان المبارك، مسابقات دينية، ورشة عن فضل الصيام، قراءة قصص دينية عن الحيوان فى القرآن، ورش حكي عن فضل الأم، مسابقات واسئلة دينية، ندوة توعية صحية، ورشة حكى عن الزكاة والصدقة، الاحتفال بيوم اليتيم"، وغيرها.

أكاديمية الفنون

نظمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الكريم، حيث افتتحت الأكاديمية معرضًا للمنتجات التراثية، والذي أقيم ضمن فعاليات احتفالية "رمضان جانا" التي يُنظمها مركز دراسات الفنون الشعبية، بهدف إحياء ونشر عناصر التراث الشعبي المختلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية التراثية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وتضمن المعرض عددًا من المنتجات نتاج الوش التي أقيمت بالمركز خلال الفترات السابقة كالنحت والخرز والحلي، بالإضافة إلى معرض خاص للملابس والسجاد اليدوي، والذي جاء متزامنًا مع احتفالية عيد الأم " رمضان جانا ".



قطاع الفنون التشكيلية

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمراكز الإبداع التابعة له، خلال الفترة الماضية، حيث أُقيم بمركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- حفل غنائي للمطرب محمود عبد الحميد، وتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية، كما نظم القطاع -في أولى أمسياته الرمضانية- إفطارًا جماعيًا وأمسية فنية، بمركز راتب صديق الثقافي، شارك فيه أطفال مشروع "بستان الإبداع"، الذي يجوب المحافظات، سعيًا إلى تقديم خدماته لكل أطفال مصر بكافة ربوعها، حيث حل المشروع ضيفاً على منطقة المنيب بالجيزة، وتضمن المشروع برنامجاً فنياً وثقافياً لأكثر من خمسين طفلاً وأسرة، وتنوعت فعالياته ما بين فقرات غنائية، وإلقاء شعر، وإنشاد ديني، حيث أبدع كل من الطفلين عاصم، واستيفن، -من ذوي الهمم- في تقديم مجموعة من الأغاني الرمضانية والوطنية، كما ألقى الشاعر حسنين السيد مقتطفات من قصائده الشعرية، كما تألقت الطفلة الموهوبة أميرة العيسوي، في فن الإلقاء، واختتم البرنامج بفقرة إنشاد ديني قدمها مواهب من أطفال الحي، وتفاعل معها أولياء الأمور والحضور.

المجلس الأعلى للثقافة – المركز القومي لثقافة الطفل

حرصت وزارة الثقافة على انطلاق أولى فعاليات برنامج "أهلًا رمضان"، بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى، بهدف تقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأُسرهم، خاصة الأطفال والنشء والشباب، من خلال عدد من الليالي الرمضانية، التي يُقدمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، حيث أُقيمت ليلتان تضمن برنامجهما مجموعة من الفقرات المتنوعة،: "مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال "سلام" الغنائي، عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، مسرح عرائس".

كما افتتح المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، برنامج "أهلا رمضان"، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وتضمنت الفعاليات تقديم ورش رمضانية للأطفال منها: "ورشة سجادة صلاة بقماش الجوخ، مفرش رمضاني، أورجامي طيارة بالورق، ورشة تلوين فخار"، كما افتتح معرض رسومات الأطفال الفائزين في مسابقة "سيناء في قلب الوطن"، ومسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"، أعقب ذلك عروض الاحتفال على المسرح الروماني، كما شهد البرنامج تخريج أول دفعة من مشروع "معاك"، بالشراكة الكاملة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن طلال، وأمانة الدكتور حسن البيلاوي، لحوالي ٤٠ طفلًا من أبناء الإسكان الآمن، والذي يهدف إلى إطلاق طاقات هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم واكتشاف مواهبهم، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، وعروض الكشافة، وعرضًا مسرحيًا لأطفال مبادرة "معاك"، واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفني للفنون الشعبية.

كما أقيمت بعض الأنشطة الثقافية على المسرح الصغير، منها: حفل توقيع جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل توقيع قصة "بائعة الخص" الكاتبة زينب شريف رضوان، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وإقامة برنامج "حكواتي رمضان" عن بدر الكبرى، ونصر العاشر من رمضان، كما أُقيم معرض "إصدارات المركز"، ومعرض "الصين"، ومعرض "مشغولات اليمن".