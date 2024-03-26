الطريقة السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان (فيديو)

في أيام شهر رمضان كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن طرق التغذية الصحية في الشهر الكريم، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضراوات والفاكهة.

لا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية

وأضافت «هارون»، خلال تصريحات عرضها تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن اتباع النظام الغذائي سالف الذكر ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية.

يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا

وتابعت، أن الجزء الأول من الوجبة سالفة الذكر يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار والسحور

وقال الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بمركز البحوث، خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، إنه لابد من الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار والسحور واستبدالها بالمشروبات الطبيعية.

تجنب زيادة الوزن والشعور بالعطش في شهر رمضان

ولتجنب زيادة الوزن والشعور بالعطش في شهر رمضان، أشار رئيس قسم الصناعات الغذائية إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة وبالأخص في وجبة السحور لأنها تخزن الماء داخل الجسم وبالتالي تعطي الأحساس بالعطش، مع ضرورة الابتعاد عن تناول المخللات، لاحتوائهاعلى نسبة أملاح عالية تؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

وشدد على عدم تناول السكريات المعقدة كالحلويات الشرقية واستبدالها بفواكة طازجة، لاحتوائها على السكريات والسعرات الحرارية العالية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن، بجانب الابتعاد عن الحمضيات كالبرتقال والليمون التي تسبب حموضة المعدة، مضيفا: «الأطعمة الدهنية والمقلية، خاصة الوجبات السريعة تحتوي على نسبة دهون كبيرة، تُزيد من نسبة الأحماض الدهنية المشبعة التي تؤدي إلي ضيق التنفس وزيادة الوزن».

