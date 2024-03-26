خلافات الجيرة .. ضبط مزارع شرع في التخلص من عامل بالعسيرات

استقل مستشفى العسيرات المركزي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابا بطلق ناري في بمشط القدم اليمنى تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الله . ج . م . ا" 22 عامل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بمشط القدم اليمني وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "علي . ر . ح . م" 27 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق بدائرة قسم أول سوهاج تستغل كمخزن أحذية نتج عنه إحتراق كمية من الأحذية دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق تستغل مخزن أحذية يستأجرها "عبد الحميد . ا . م . ع" 48 سنة صاحب محل أحذية ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال نجلة مستأجر الشقة "هاجر . ع . ا . م" 19 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق كمية من الأحذية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .