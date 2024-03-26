التصريح بدفن جثة طفل غرق في مصرف مائي بالمراغة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه أمام منزله إنزلقت قدماه وسقط داخل مصرف مياه بدائرة المركز .

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا بغرق طفل بمصرف مائي بدائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "أحمد . ع . ا . ع" 10 سنوات تلميذ ومقيم بذات الناحية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي .

وبسؤال كل من :-والدته "هالة . م . م . ع" 40 سنة ربة منزل وعمه "محمد . ا . ع . ا" 42 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء لهو الطفل المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مصرف مائي صغير مما أدى لغرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق بدائرة قسم أول سوهاج تستغل كمخزن أحذية نتج عنه إحتراق كمية من الأحذية دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق تستغل مخزن أحذية يستأجرها "عبد الحميد . ا . م . ع" 48 سنة صاحب محل أحذية ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال نجلة مستأجر الشقة "هاجر . ع . ا . م" 19 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق كمية من الأحذية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.