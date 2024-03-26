بعد مرور يومين على الأمطار .. شوارع المنصورة الفرعية تحاصرها المياه

سحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية فقط !!

لم يمر سوى يومين على الأمطار التي شهدتها مدينة المنصورة وبعض المدن والقرى في محافظة الدقهلية وتكررت مشكلة استمرار وجود المياه لعدة أيام في شوارع المنصورة مما يؤكد اختفاء حي شرق وغرب المنصورة عن دورهما في سحب المياه المتراكمة ببعض الشوارع الرئيسية ومعظم الشوارع الفرعية .

حالة استياء

وقد سادت حالة من الاستياء بين أبناء مدينة المنصورة بسبب إهمالي حي شرق وغرب المنصورة في سحب المياه المتراكمة من الشوارع الفرعية، واهتمامهم فقط بسحبها من الشوارع الرئيسية مثل شارع قناة السويس والجمهورية والجيش ، أما بقية الشوارع فلا تزال مياه الأمطار تنتشر بها نتيجة تجاهل الجهات المختصة سحبها مما تسبب في إعاقة السير والحركة المرورية في هذه الشوارع وخاصة الشوارع المتفرعة من شوارع الدراسات والجلاء وعزبة الشال وعزبة عقل وغيرها من الشوارع على الرغم من مرور يومين على هطول الأمطار التي شهدتها المنصورة .

مطلبو سحب المياه من كافة الشوارع

تراكمات المياه تعيق التنقل

تعطل المصالح

وطالب المواطنون بالاهتمام بالشوارع الفرعية مثل الرئيسية تماما ، حيث أن مصالحهم تتعطل بالفعل نتيجة تراكم المياه لعدة أيام في هذه الشوارع .

" بركة مياه "

وكانت شوارع المنصورة قد تحولت إلى " بركة مياه" بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، صباح الأحد الماضي، والتي استمرت قرابة ساعة، حيث ظهرت عيوب " بلاعات الأمطار " التي تبين انسدادها وكانت النتيجة غرق الشوارع بالأمطار وخاصة شارع قناة السويس الرئيسي الذي يعتبر من أكبر شوارع المنصورة، والذي تم إنفاق 31 مليونا من الجنيهات على تطويره ومن بين أعمال التطوير التي تمت تركيب بلاعات جديدة ولم يمض على استلام الشارع عدة أشهر حتى ظهرت عيوب " البلاعات " مع هطول الأمطار.

غير مطابقة

وكشف مواطنون بأن الشارع لم يمض على تطويره وتركيب بلاعات جديدة عدة أشهر حتى تفاجئوا بأن البلاعات لاتعمل ، حيث قامت الشركة المسئولة بتركيب بلاعات غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في تراكم المياه في الشارع من الاتجاهين ، وتساءلوا .. من المسئول عن إهدار المال العام؟

وطالب مواطنون آخرون بالتحقيق في المسئول عن إهدار المال العام وإنفاق الملايين على شارع حيوي ورئيسي ثم تكون النتيجة غرق الشارع بالكامل مع هطول الأمطار .