محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمركز البداري

ضمن أعمال التطوير والتجميل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري ضمن أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بمختلفة المراكز والأحياء وفقاً للامكانات المتاحة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030 لافتاً إلى مواصلة العمل في تنفيذ رصف الطرق والشوارع الرئيسية لتسهيل النقل والإنتقال والتحرك للمواطنين فضلاً عن تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات خاصة التي يقل عرضها عن 6 متر وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في تلك المناطق وإضفاء المظهر الجمالي مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى شارع العاشر من رمضان بمدينة البداري ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024 على أن يتم استكمال باقي الحارات تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة والامكانات المتاحة على أن تتم أعمال الكشط وفرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق لافتاً إلى المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبيه للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق معدلات السلامة والأمان وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لنهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقاً وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات