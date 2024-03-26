كلب مفترس يعقر 11 طفلا في سوهاج

استقبل مستشفى المنشاه المركزى جنوب محافظة سوهاج، 11 طفلا مصابين بعقر كلب ضال بالطريق العام دائرة المركز وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وقام الأهالى بالتخلص من الحيوان الضال بقتله وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة.

ترجع لواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بتعرض عدد من الأطفال لعقر كلب ضال وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم إعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه قيام إحدي الحيوانات الضالة " كلب " بعقر بعض الأشخاص والأطفال بالطريق العام بناحية بمركز المنشاة إصابة كل من يحيي م ف 19 سنة عامل، والطفل محمد م ف 7 سنوات تلميذ، والطفل جمعه ع ج 10 سنوت تلميذ ، الطفل سيف م م 4 سنوات، والطفل محمد ج م 10 سنوات تلميذ، والطفل مالك ك ع 3 سنوات، والطفل أحمد ح ع 3 سنوات، والطفلة فرحه ط م 3 سنوات، والطفل كمال ع ص 6 سنوات، والطفلة شهد ج م 3 سنوات، والطفل محمد ع ص 13 سنوات طالب ومقيمين بذات الناحية " سحجات وخدوش متفرقة بالجسم ".

قام الأهالى بنقل المصابين لمستشفي المنشاة المركزي وتم تقديم العلاج اللازم وإعطائهم المصل، وقام الأهالي بالتخلص من الحيوان الضال " الكلب " بقتله تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة إثر تعدي كلب ضال عليهم، وعقرهم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال 5 أشخاص مصابين بجروح متفرقة، وادعاء حدوث عقر جماعي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المصابين بمحاولة نقل صغار كلب ضال من الشارع محل سكنهم قامت الأم بعقرهم مما تسبب في إصابتهم، جري إخطار الطب البيطري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.