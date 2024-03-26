وزير الري يتابع المشروعات المائية وتدبير الأراضي بحياة كريمة

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة - المرحلة الأولى" بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٢٠ كيلومتر، وجارِ استكمال تنفيذ ٧٨٠ كيلومتر.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).