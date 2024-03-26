يشهد انخفاضًا.. سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات الصباحية

انخفضت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، مقارنة بأسعار أمس وذلك بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3100 جنيه دون المصنعية بعدما وصل أمس لـ 3150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 26-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3542.8 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2657.1 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2072.5 جنيه.

وصلت سعر الأوقية الذهبية إلى 2178 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24800 جنيهًا.

فيما نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوسط أسعار الذهب بمنتصف التعاملات أمس الاثنين والتي وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيهًا دون المصنعية.