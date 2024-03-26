3 عوامل تقلق منتخب الجزائر قبل موقعة جنوب أفريقيا

يواجه منتخب الجزائر تحديًا كبيرًا ضد جنوب أفريقيا، في مباراة ودية ضمن الدورة الدولية التي تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفازت الجزائر على منتخب بوليفيا يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-2 في المباراة الودية الأولى التي أُقيمت على ملعب "نيلسون مانديلا".

ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انتصار جديد، يساعده على إصلاح العلاقة مع جماهيره، بعد خيبة الأمل الكبيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

الغيابات العديدة في صفوف المنتخب

يعاني محاربي الصحراء من غياب عدد كبير من لاعبيه، خلال المباراة المنتظرة ضد، صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

إلى جانب غياب القائد رياض محرز الذي لم يحسم بعد مستقبله الدولي، ويغيب أيضًا لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر ووهشام بوداوي لاعب وسط والمدافع رامي بن سبعيني بسبب الإصابة، بالإضافة إلى رحيل أمين غويري إلى فرنسا لأسباب شخصية.

ومن سوء حظ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الغيابات المؤثرة للاعبين الذين يشغلون مراكز حساسة في صفوف المنتخب.

إسماعيل بن ناصر

قوة الخصم

أظهر منتخب جنوب أفريقيا أداء مميز في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث احتل المركز الثالث خلف كوت ديفوار ونيجيريا.

ويذكر أن المنتخب الجزائري سبق له مواجهة منتخب جنوب أفريقيا في أربع مناسبات، حقق فيها انتصارا واحدا وتلقى هزيمة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

جنوب أفريقيا

تخبط خط الدفاع

أظهرت المباريات الأخيرة لمنتخب الجزائر في مختلف المسابقات معاناته من خلل كبير في خط الدفاع انعكس بشكل سلبي على نتائجه.

وتعرض الخضر للهزيمة في آخر 4 مباريات له، أمام كل من أنجولا بنتيجة 1-1 وبوركينا فاسو 2-2 وموريتانيا 0-1 وأخيرا بوليفيا 3-2.

ولم يخرج الخضر بشباك نظيفة، في مبارياته الـ 4 الأخيرة، تباعا أمام أنجولا بنتيجة 1-1 وبوركينا فاسو 2-2 وموريتانيا 0-1 وأخيرا بوليفيا 3-2.

قد تزيد مشكلة الخط الدفاعي، صعوبة مهمة أمام منتخب جنوب أفريقيا، الذي يمتلك عدة لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم بشكل خاص.