الإصابات تضرب معسكر منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي، عن مغادرة رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، معسكر المنتخب الجزائري بسبب الإصابة.

وتعرض بن سبعيني إلى إصابة في الركبة خلال الفوز على منتخب بوليفيا مع محاربي الصحراء، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 19.

تم تشخيص لاعب بوروسيا دورتموند، بتمزق في أربطة الركبة اليسرى بعد إجراء فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي، ومن المتوقع غيابة فترة تصل بين 5 و6 أسابيع.

رابع لاعب يغادر معسكر الخضر

وأصبح رامي بن سبعيني 3 لاعب يتعرض للإصابة مع الجزائر، بعد كل من بن ناصر وهشام بوداوي، في حين مغادرة أمين غويري معسكر المنتخب لأسباب شخصية.

رامي بن سبعيني

بن رحمة وعوار يعودان لتدريبات

شهدت التدريبات الأخيرة لمنتخب الجزائر عودة الثنائي، حسام عوار صانع الألعاب، وسعيد بن رحمة، بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا.

من المتوقع أن يقوم المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، بتغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب في مباراتهم مع جنوب أفريقيا، بسبب الغيابات.