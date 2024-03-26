مي عمر: مغيرتش من نجاح جعفر العمدة وأحب محمد ينجح أكتر مني

علقت الفنانة مي عمر، على تكهنات شعورها بالغيرة من نجاح مسلسل جعفر العمدة وعدم مشاركتها فيه، قائلة: "محصلش اني غيرت من نجاح جعفر العمدة، رغم انه كسر الدنيا، واحب ان محمد سامي ينجح اكتر مني، وكنت أسعد واحدة بنجاحه، واحنا صحاب جدًا ودي اهم ميزة في الجواز، وهوايتنا واحدة تقريبًا، وبنستمتع بالحياة مع بعض، ومن قبل الارتباط، كنت أي مشكلة الجأ لمحمد سامي أول واحد".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "اتخطبنا انا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لان بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وهو من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان اخرى في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا اني عايزة اخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، فـ اتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن اكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته".

علقت الفنانة مي عمر على تكرار العمل مع زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "محرمتش اشتغل مع محمد سامي لأنه مخرج اي حد يتمنى انه يشتغل معاه، واحنا قصة حب قديمة أوى، وقبل ما يتعرف كنت بتفرج على شغله، وكنت بشوف كم المجهود والضمير واقول هل هيجي اليوم اللي هشتغل عمل من بطولتي وهو مخرجه؟، ويا حظي السنادي أنه مخرج عملي".

وقالت مي عمر، : "نعمة الأفوكاتو من اكتر الشخصيات اللي حبيتها، عشان مختلفة في طريقة كلامها وهزارها وردودها وشكلها ولبسها، وشبه ناس كتير نعرفها، وفي كتيير منها، ومقدرش اقول ان الست غلط، لكن الغلط هو رد فعل الرجل، ورضوى الشربيني هتقتل نعمة، لكن برضو فيه رجالة كويسة، والنماذج كلها موجودة، مش بس في مصر لكن في دول كتير في العالم، اللي يهمني رد فعل الجمهور على العمل، والجمهور بيحب العمل الجيد، ومش الثنائية بتاعتي انا وسامي اللي كده، لكن مع اكتر من ثنائي، والبعض هما اللي مستكترين عليا محمد سامي".

وأضافت مي عمر قائلة: "الاسطورة فاتحة خير وهي اللي قدمني للناس بسبب دور شهد، والكل كان بيناديني بشهد، رغم اني عملت ادوار كتير ناجحة بعده، وسألت محمد ليه الناس بتناديني بشهد كتير،قالي ده طبيعي لنجاح الدور، لحد ما عملت لؤلؤ، وحبيتها جدًا ولما الديكور اتهد عيطت، واتحولت من شهد لـ لؤلؤ".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.



آخر أعمال مي عمر

يعرض حاليا للفنانة مي عمر، نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.