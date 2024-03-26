مي عمر تكشف عن فنانة تدفع أموالا لمهاجمتها على مواقع التواصل (فيديو)

قالت الفنانة مي عمر عن فنانة تهاجمها: "معنديش الشجاعة أقول مين الفنانة اللي بتهاجمني، وأعتقد الواحد يركز على نفسه أفضل ويطور من نفسه، وكل عمل يبقى أحلى من اللي قبله".

عرفت الشخصية اللي بتهاجمني من كذا حد

وأضافت الفنانة مي عمر، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عرفت الشخصية اللي بتهاجمني من كذا حد، والحاجات دي بتبقى معروفة، وناس من اللي بيقبضوا فلوس قالولي كده، وبحاول أركز في نفسي وهي بتضايقني لان بلاقي كلام غريب وهجوم مش مفهوم، وزمان كنت بتضايق أوي لكن بطلت؛ لأن ربنا بيعوضني ومديني حاجات كتير حلوة، وهي ربنا يكرمها وكل واحد يركز في شغله ودي طريقة مش حلوة اننا نعلي نفسنا، وبحس ان ده شر بيّن ولو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني، ودي اسهل حاجة ممكن نعملها".

وتابعت الفنانة مي عمر: “في الاخر اللي بيرد هو النجاح، ومهما حصل هجوم ومهما اتأجر ناس للهجوم فا بيبقى أصغر من النجاح، وبحب اشوف رد الشارع اكتر، مبسدش ودني عن النقد، ومش كل حاجة اقول دي لجنة، انا مش كده خالص، بالعكس بقول يمكن ده حقيقي وفيه نقاد بحب أسمع رأيهم، وبحب النقد الحقيقي؛ يمكن فيه كومنت مفيد ليا”.

وتشارك مي عمر في السباق الرمضاني الحالي بمسلسلها “نعمة الأفوكاتو” لزوجها المخرج مخمد سامي.

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 15، بطولة النجوم مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، اليوم ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2.

وطرحت شاشة Mbc مصر “بوستر جديد” لمسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، والمقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

تشارك الفنانة مي عمر، في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية".

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.