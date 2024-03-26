إطلاق أغنية لذاذة لرامي صبري في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه

فاجأ الفنان أكرم حسني، جمهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، بإطلاق أغنية لذاذة للنجم رامي صبري.

الاغنية كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

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وكان رفض هشام (اكرم حسني) في الحلقة الاخيرة من مسلسل بابا جه، عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعده في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.

معلومات عن اكرم حسني

بدأ مشواره الإعلامي في محطة (نجوم إف أم) الإذاعية، كان أول ظهوره التلفزيوني في برنامج (نشرة أخبار الخامسة والعشرون)، قدم أشهر شخصية على الإطلاق (سيد أبو حفيظة) في برنامج (أسعد الله مساءكم).

قدم في البرنامج نقدًا ساخرًا للواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و سرعان ما حققت تلك الشخصية نجاحًا منقطع النظير، حيث تعلق بها الجماهير بشدة.

نجح في تقديم شخصية (وسيم هدهد) حيث أراد أن يغير من شخصية سيد أبو حفيظة حيث أحدث تغيرًا شاملًا في الهيئة الشكلية و طريقة الحوار.

اكرم حسني ضيف راديو إنرجي

وكان حل الفنان أكرم حسني، ضيفا على برنامج ألبوم صور مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان.

وقال أكرم حسني إن والده الراحل بمثابة الإضاءة في حياته، موضحا:" أبويا الله يرحمه هو الإضاءة في حياتي ولما بعمل حاجة فرحان بيها كان بيبقى نفسي إنه يكون شايفها".

وتحدث أكرم حسني عن تقليل عدد المحيطين به تدريجيا قائلا:" في فلاتر موجودة حوالينا طول الوقت وده بيخلينا نفرز .. في الرحلة بنقلل عدد الناس اللي فاكرينهم صحابنا".