الشاعر الغنائي عمرو عاصم يطرح اغنية اصيلة لعيد الام

طرح الشاعر الغنائي عمرو عاصم أحدث اغنياته "اصيلة"، بمناسبة عيد الام.

أغنية "أصيلة" لعيد الأم من كلمات الشاعر الغنائي عمرو عاصم، والحان صبري جلال وغناء احمد عثماني وتوزيع وميكس وماستر مصطفى العتال.

واغنية اصيلة تمثل تكريماً للأمهات. تتناول الأغنية فرحة الأمومة والعلاقة القوية بين الأم والطفل، مع التأكيد على قيمة وجود الأم ودورها الكبير في حياة الأبناء.

يذكر ان اخر أعمال الشاعر عمرو عاصم، اغنية بترازا مع السوبر ستار يحيى علاء والتي تخطت مليون مشاهدة على اليوتيوب، وتسبقها اغنية جبروت من كلمات عمرو عاصم وغناء احمد مرسال وألحان صبري جلال وتوزيع اسامة عبد الهادي.