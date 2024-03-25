رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يناقش فضل عبادة الصوم

أوضح الدكتور ابراهيم الجمل - مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فضل عبادة الصوم واهميتها وانها عبادة الأنبياء والصالحين للتقرب من الله وانها العبادة الوحيدة التي اختص الله بها نفسه ليجزي بها عبادة كما تحدث عن الدروس والخصال المستفادة من الصوم مثل الصبر والخلق الحميد وعن جائزة المسلم الصائم من الله سواء فرحته عند فطرة او يوم العيد.

وأضافت الدكتورة سماح إدريس - استشاري الباطنة والكلى - عضو الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى - عضو في أكاديمية الكلى العالمية اهمية الصيام من الناحية الطبية وفوائد الصوم للجسم ودورة في تخلص الجسم من الخلايا التالفة وتنقية الكبد من السموم المتراكمة فيه وحرق الدهون وهذا ما اثبتته الأبحاث العالمية كما قدمت بعض النصائح المهمة بعدم ممارسة نشاط بدني قوي قبيل المغرب والقيام بممارسة الرياضه عقب الافطار بساعتين علي الاقل كما اوصت بتأخير السحور والمداومة علي شرب الماء والسوائل طوال الفترة مابين الافطار والسحور والابتعاد عن الاطعمة الدسمة للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي والقلب كما اوصت أصحاب الامراض المزمنة بمراجعة اطبائهم قبل رمضان لإجراء تحاليل وفحوصات للتأكد من إمكانية صومهم من عدمه للحفاظ علي صحتهم والخروج من رمضان بصحة وعافية.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية بعنوان «الصيام من منظور شامل» التى عقدتها كلية التمريض برعاية الدكتورة نفرتيتي حسن زكي - عميد كلية التمريض والدكتورة حنان حسني الشربيني – وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع جمعية أهل التوفيق برئاسة صفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة فرع الاسكندرية.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من صفاء توفيق رئيس جمعية أهل التوفيق وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الاسكندرية، ثم كلمة حنان حسني الشربيني وكيل كلية التمريض لشئون .

وتحدث الدكتور علاء فتحي سلامة استشاري التغذية، - والمستشار الثقافي لجمعية أهل التوفيق عن الضوابط التغذوية الواجب اتباعها في شهر رمضان للمحافظة علي صحة وسلامة الجسم بداية من الاهتمام بتناول وجبة السحور وتأخيرها الي قبل الفجر ومكونات وجبة السحور من بروتينات ودهون صحية والاغذية الغنية بالالياف مثل الفول والبيض والجبن الأبيض وطبق السلطة الخضراء وتناول اغذية غنية بالبوتاسيوم لاتقاء العطش مثل التمر او الموز او شوربة العدس وتحدث عن الطريقة المثلي لوجبت الفطور بتناول التمر والماء ثم تأدية صلاة المغرب لإعطاء الفرصه للمخ للعودة الي نشاطه وتنبيه المعده الي بدء الافطار ثم تناول الحساء الدافئ والسلطة الخضراء وتأخير الوجبة الرئيسية الي ما بعد صلاة التراويح واستبدال الحلويات بالفاكهة المتوفرة وفي الضرورة عمل الحلويات بالمنزل كما نبه بالابتعاد عن العصائر والمشروبات الجاهزة وتجهيزها في المنزل وبين الطرق الصحيحة لعمل المشروبات الرمضانية كما نبه بضرورة متابعة شرب الماء طوال الفترة ما بين الافطار والسحور والابتعاد عن المشروبات الغازية والغنية بالكافيين والاطعمة التي تحتوي علي محتوي عالي من الملح او الحريفة وتقليل تناول الاطعمة المقلية واستبدالها بطرق الطهي الأخرى.

حضر اللقاء كلا اللواء أركان حرب حافظ حسن والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحاروالدكتور مصطفي زيتون أستاذ فسيولوجيا التناسل بكلية زراعة الشاطبي، والمستشار شريف درويش وحضور طلبة الكلية وأساتذة ورؤساء أقسام الكليةوفريق العلاقات العامة بجمعية أهل التوفيق .