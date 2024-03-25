الاتحاد الأوروبي يحقق مع Apple وMeta وGoogle بشأن الرسوم والتفضيل الذاتي

قد تكون شركات Apple وMeta وGoogle في موقف صعب في أوروبا بسبب محاولاتهم للوقوف ضمن نص قانون الأسواق الرقمية الجديد الشامل (DMA) للكتلة، إن لم يكن بالضبط روحه.

جوهر التحقيق هو المخاوف من أن شركتي Alphabet وApple، الشركة الأم لشركة Google، لم تمنحا ما يكفي من السماح لمطوري التطبيقات "بتوجيه" المستهلكين إلى العروض خارج متاجر تطبيقات حراس البوابة، مجانًا، وفقًا للمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي). . وفي ظل الوضع الحالي، فإن القواعد الجديدة التي تفرضها شركات التكنولوجيا هذه قد "تقيد ... قدرة المطورين على التواصل بحرية والترويج للعروض وإبرام العقود مباشرة، بما في ذلك فرض رسوم مختلفة".

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعتقد أيضًا أن بحث Alphabet ربما لا يزال يشارك في التفضيل الذاتي للخدمات المملوكة لشركة Google، مثل Google Flights. وقالت إن شركة Apple ربما لا تسمح للمستخدمين باختيار مفيد في تحديد بدائل لخدمات أو تفضيلات iOS الافتراضية - على سبيل المثال، القدرة على إلغاء تثبيت أي تطبيق تم تحميله مسبقًا. كما شمل التحقيق أيضًا شركة Meta، فيما يتعلق بمخططها الجديد للاتحاد الأوروبي حيث يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في الإعلانات، ولكن مقابل السعر فقط.

وكانت المفوضية الأوروبية، في الفترة التي سبقت هذه التحقيقات، تلمح إلى احتمال إجراء تحقيق في شركتي أبل وجوجل. في يناير، أعلنت شركة Apple عن مجموعة من التغييرات في متجر التطبيقات للامتثال لقانون DMA، والذي يتطلب منها (من بين أمور أخرى) تمكين أسواق التطبيقات البديلة على نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي والسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية. تضمنت تحديثات Apple "رسوم التكنولوجيا الأساسية" الجديدة البالغة 0.50 يورو والتي سيتعين على المطورين دفعها لكل مستخدم سنويًا بعد أول مليون عملية تثبيت للتطبيق - حتى لو قام المستخدم بتنزيل البرنامج من سوق تابع لجهة خارجية. تفرض Google أيضًا رسومًا على المطورين في الاتحاد الأوروبي إذا تجاوزوا متجر Play.

انتقد العديد من منافسي Apple التغييرات التي أجراها متجر التطبيقات. وانتقد البعض الرسوم التي تفرضها الشركة على مدفوعات الطرف الثالث في الولايات المتحدة أيضًا.

ربما ليس من المستغرب أن يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب كيفية امتثال (أو عدم امتثال) الشركات الخاضعة لقواعد DMA لها. وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار، لرويترز في 19 مارس: "هناك أشياء نهتم بها بشدة، على سبيل المثال، إذا كان هيكل الرسوم الجديد لشركة Apple لن يجعلها جذابة بأي حال من الأحوال لاستخدام فوائد DMA". "هذا النوع من الأشياء هو ما سنحقق فيه."

يشير إعلان اليوم أيضًا إلى أن "هيكل الرسوم الجديد" لشركة Apple لمتاجر التطبيقات البديلة قد لا يزال على جدول الأعمال للتدخل المستقبلي، إلى جانب التفضيل الذاتي المحتمل لأمازون في واجهة متجرها الرقمية.

وفي تصريحات صحفية، قالت شركة آبل إنها "واثقة من أن خطتنا تتوافق مع DMA" بينما قالت شركة Alphabet إنها "ستواصل الدفاع عن نهجنا في الأشهر المقبلة". وصف متحدث باسم Meta خيارها المدفوع والخالي من الإعلانات بأنه "نموذج أعمال راسخ في العديد من الصناعات".

وتأتي أخبار التحقيق الشامل بعد فترة وجيزة من رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة أبل. واتهمت الحكومة وأكثر من اثنتي عشرة ولاية شركة أبل بتعزيز احتكار تطبيقات الهاتف المحمول، زاعمة أن الشركة تجعل من الصعب للغاية على المنافسين التنافس مع منتجاتها وخدماتها.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نعرف نتائج تحقيقات الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبلومبرج، يحاول محققو المفوضية الأوروبية التوصل إلى قرار نهائي في غضون عام من بدء التحقيق الرسمي. إذا قرر المسؤولون أن هذه الشركات لا تمتثل لـ DMA، فإنهم يواجهون عقوبات باهظة.

وبموجب القانون، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، وما يصل إلى 20% في حالة الانتهاكات المتكررة. مثل هذه العقوبات يمكن أن تجعل مبلغ 2 مليار دولار الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على شركة أبل بدعوى قمع منافسي iTunes و Apple Music مثل Spotify يبدو وكأنه مصروف جيب.