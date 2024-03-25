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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الوفد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة.. د. عبدالسند يمامة: القرار تأخر ونتمني التزام الجميع وتحويله إلى قرار دائم

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم .

وأكد الدكتور "يمامة "أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريآ لوقف العدوان الاسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الاشقاء الفلسطينين في غزة.
وأشاد رئيس الوفد بتضمين القرار لإدخال المساعدات بغير شروط وتبادل الأسرى وتهيئة المناخ لوقف دائم وإنهاء العدوان تمهيدآ لسياسة حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.

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