الوفد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة.. د. عبدالسند يمامة: القرار تأخر ونتمني التزام الجميع وتحويله إلى قرار دائم

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم .

وأكد الدكتور "يمامة "أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريآ لوقف العدوان الاسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الاشقاء الفلسطينين في غزة.

وأشاد رئيس الوفد بتضمين القرار لإدخال المساعدات بغير شروط وتبادل الأسرى وتهيئة المناخ لوقف دائم وإنهاء العدوان تمهيدآ لسياسة حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.