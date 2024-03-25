أمانة التحالف الوطني بالفيوم تطلق مبادرة 100 ألف كرتونة خير للاسر الأكثر احتياجاً

أطلقت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم برئاسة النائب محمد الجارحي، من خلال مؤسسة الجارحي، مبادرتها الخيرية الكبرى لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الاسر المستحقة و الأولى بالرعاية في 8 محافظات (الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، أسيوط)، وذلك بالتنسيق مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية وحكومية وبمشاركة نحو 5 آلاف متطوع.

مبادرات الاطعام خلال شهر رمضان

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الأمانة والمؤسسة في سد الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، واستمراراً لمبادرات الإطعام خلال شهر رمضان وفي مقدمتها مبادرة مطابخ الخير ومليون وجبة مطهية لأهالينا المستحقين.

يذكر أن التحالف الوطني أمانة محافظة الفيوم ، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، بدأت مع اول شهر رمضان المبارك توزيع مليون وجبة ساخنة علي الأسر المستحقة في 4 محافظات يشارك في توزيعها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ٣٠٠ جمعية منتشرة في القري والنجوع لوصول الخدمة. الي كل مستحق في القري والاحياء المستهدفة.