رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب حفل الإفطار الجماعي السنوي بكلية السياحة والفنادق

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بحفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي نظمته كلية السياحة والقنادق، بحضور الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد الكلية، وعمداء الكليات بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب.

وشارك رئيس الجامعة الطلاب في حفل الإفطار الجماعي معربًا عن سعادته بتواجده بين الطلاب، كما أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب لسماع اقتراحاتهم حول سير المنظومة التعليمية في حضور عميد الكلية.

كما أعقب حفل الإفطار تقديم عدة فقرات متنوعة من إعداد وتقديم طلاب الكلية، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وأكد الدكتور حمدي حسين أن جامعة الأقصر تعمل كمنظومة متكاملة؛ تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الأساتذة والطلاب، والذي يسهم بدوره في التواصل المستمر كأسرة واحدة في مختلف المناسبات وبكافة الأوقات.