تترات رمضان 2024| جنات تغني أحداث مسلسل "وبقينا اتنين"

تشارك الفنانة جنات في قائمة التترات الرمضانية لمسلسل “وبقينا اتنين” الذي يشارك في النصف الثاني من الموسم.

تفاصيل تتر مسلسل وبقينا اتنين

يأتي تتر مسلسل “وبقينا اتنين” بعنوان حبنا وحكايتنا من كلمات أمير طعيمة، ألحان: محمد رحيم توزيع تميم.

قصة مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث.

ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.

مسلسل بقينا اتنين، يشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.

كانت أحدث إصدارات جنات من خلال أغنية “الشمخ الجواني” التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك ……… هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه رمشك جابني ووداني عداني البر التاني دايب في حبك بموت بموت بموت انا دايب قلبي وقف عندك حاسب قالي ده الحب المناسب ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت كفايه كده ولا اقلك كماااانهقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني يااللي الكلمه بتطلعلك انت من الشمخ الجواني حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني يااللي مخليني اطمن وأمشي وراك علي عمياني