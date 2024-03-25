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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: «مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي»

مدحت شلبي
مدحت شلبي

قال الكابتن مدحت شلبي، إنه يتشرف أن يكون أهلاويا، وأيضا يتشرف بأن يكون زملكاويا، متابعا: «لا يمكن أفصح عن هويتي الرياضية، وحتى مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي».

وأكد «شلبي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنه إذا أفصح عن هويته، يمكنه خسارة مدرسة كاملة، لافتا إلى أنه «ولا حد يعرف أنا ميولي لنادي إيه، ومراتي قالتلي في مرة أنا نفسي أعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قولتلها آخر لحظة قبل ما نغادر الأرض، هبقى أقولك».

هويتي الكروية يجب أن تظل في الظل

وتابع: «هناك إعلاميين بيقدموا برامج ولعبوا في الأهلي والزمالك، ومعروف هو  بينتمي لمدرسة إيه، لكن من الاحترافية هو إني أتخلص من ده على الشاشة، فالهوية  يجب أن تظل في الظل، وعمري في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج أو التعليق على المباريات، ما كانت عندي هوية مُسبقة وانا بعلق».

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