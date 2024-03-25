أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأثنين، محاكمة المتهم بقتل شاب في مدينة بدر إلى جلسة 27 مايو لحضور المترجم للمتهم.

مترجم يتسبب في تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في بدر |التفاصيل

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمو السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل العمد لشاب في مدينة بدر

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6159 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2533 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم «ليوزي يانج»يحمل الجنسية الصينية، بقتل شاب عمدا بسبب خلاف مادي بينهما، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة

محاكمة نقاش لإتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بالخصوص

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، محاكمة نقاش لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص، لجلسه يوم 28 أبريل للمرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13577 لسنة 2022 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2417 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" 27 سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم 27/ 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه اسلام سمير أحمد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر الإحالة بأنه أحرز سلاحا أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.