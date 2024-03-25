تعرف على مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة لاريسا أليكسييفا أن النوم لفترة أطول في أيام عطلة نهاية الأسبوع يؤدي إلى اختلال الروتين اليومي، وقد يسبب مشكلات صحية مستقبلا.

ووفقا لها، يذهب الكثيرون خلال أيام الأسبوع إلى النوم بعد منتصف الليل، وفي الصباح يستيقظون بمساعدة المنبه.

وهذا يتكرر يوما بعد آخر، أي ينام الشخص متأخرا ويستيقظ مبكرا، ويشعر بالطبع بالتعب والإرهاق. وعندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع يحاول تعويض قلة النوم.

ووفقا لها، يؤدي هذا إلى اختلال نظام النوم ويثير مشكلات نفسية وبدنية. ولتعويض النقص في النوم يجب الذهاب للنوم مبكرا وليس بعد منتصف الليل.

وتقول في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "عندما يحاول الشخص الحصول على قسط كاف من النوم طوال الأسبوع، يحدث ما يلي: يستيقظ متأخرا يوم عطلة نهاية الأسبوع، ويذهب إلى الفراش مبكرا من أجل الاستيقاظ مبكرا أول أيام العمل، ولكنه لا ينجح في ذلك. وإذا تكرر هذا كثيرا، فإنه سيعاني من الأرق، وبعض المشكلات النفسية، بسبب إجهاد الدماغ والجهاز العصبي الناجم عن تغيير حاد في حالات اليقظة والراحة".

وتوصي الطبيبة بالنوم في ظروف ملائمة. لأن النوم الصحي يتطلب استبعاد جميع العوامل التي تعيق الحصول على نوم جيد: التلفزيون والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة ومسببات الضوضاء

وفى سياق متصل يقول طبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا" قبل كل شيء بعدم تناول الشاي قبل النوم لأن كوب الشاي يحتوي على 47 ملغم كافيين وهذا يعادل الموجود في ثلثي كوب القهوة. ولكن هذا لا يعني التخلي عن شرب الشاي تماما، بل يمكن تناوله قبل 2-3 ساعة قبل النوم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بعدم تناول الحلويات والبسكويت كوجبة خفيفة قبل النوم. لأنها غنية بالدهون والسكر، ويمكن أن تسبب الجزر المعدي المريئي (تدفق عصير المعدة إلى المريء). كما أن الحلويات ترفع مستوى السكر في الدم وكذلك الأنسولين، ما قد يسبب زيادة الانفعالات ومشكلات في النوم، وأمراض مختلفة، مثل داء السكري.

ووفقا له، للحصول على نوم جيد ليلا يجب عدم النوم فترة طويلة نهارا، حيث يجب ألا تزيد فترة النوم نهارا عن 20 دقيقة ولا تتجاوز الساعة 14-15 ظهرا.

