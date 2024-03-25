الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر يقدم استقالته من حكومة الطوارئ

قالت وسائل عبرية، إن رئيس حزب "اليمين الوطني" الوزير جدعون ساعر، قدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وكان جدعون ساعر هدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو خلال الساعات القادمة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.