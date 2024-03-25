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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر يقدم استقالته من حكومة الطوارئ

الوزير جدعون ساعر
الوزير جدعون ساعر

قالت وسائل عبرية، إن رئيس حزب "اليمين الوطني" الوزير جدعون ساعر، قدم  استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وكان جدعون ساعر هدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو خلال الساعات القادمة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

 

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

 

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