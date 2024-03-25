والدة حبيبة الشماع: بنتي أبلغتنى عن ارتيابها فى سلوك سائق أوبر

كشفت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق دينا إسماعيل محمد إسماعيل، 47 سنة، ربة منزل، وتقيم مدينتي - التجمع الأول، عن تفاصيل آخر مكالمة أجرتها مع ابنتها المجني عليها حبيبة الشماع ، وقالت أنها استقلت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم " ف ص ٦٤١١ " ؛تطبيق النقل الذكي " أوبر " قيادة المتهم لتوصيلها من محل سكنها إلى منطقة التجمع، وقامت بمها تفتها فور استقلال السيارة - المار بيانها - وقد تلاحظ لها آنذاك ارتفاع صوت مشغل الموسيقى بالسيارة.

تحقيقات قضية حبيبة الشماع

وأضافت أن المجني عليها طلبت من المتهم خفض الصوت إلا أنه لم يستجب، وأفصحت لها عن ارتيابها في أمره إلا أنها ستكمل الرحلة رفقته على أن تبلغها فور وصولها، ثم تلقت نبا الحادث من إحدى صديقات المجني عليها وأفادت بتحصلها على بيانات السيارة.

وأضافت والدة حبيبة الشماع في اعترافاتها: اللي أنا عرفته إن هي نطت حوالي الساعة 07:00 بالظبط على طريق السويس اتجاه القاهرة قبل الكارتة بتاعت التجمع الأول، وحبيبة الشماع هي بنتي، وكانت رايحة التجمع، بس أنا معرفش بالظبط بس هي كانت رايحة مكان ايه في التجمع، بس هي كانت رايحة عشان تشتغل، وطلبت أوبر، وأنا فتحت الأبليكيشن بتاع أوبر من الأكونت بتاعها وطلعت منه بيانات الرحلة والعربية والسواق.

وقدمت والدة حبيبة الشماع صورا مقتطفة من تطبيق أوبر تفيد رقم السيارة استقلال المصابة حبيبة الشماع، وأن مدة الرحلة هي من الساعة 06:50 م إلى 07:01 مساء وأن مكان انتهاء الرحلة هو على طريق السويس بجوار الشروق وكذا صورة مقتطفة من هاتف المحمول لصورة سائق الأوبر بالرحلة التي كانت تستقلها وكذا صورة من ذات التطبيق تفيد بأن اسم السائق على التطبيق هو محمود.

واختتمت والدة حبيبة الشماع: بعد كده أنا لقيت واحدة صاحبتها اسمها دينا بتكلمني وبتقولي إنها عملت حادثة بأوبر، وقالتلى إن هي راكبة في العربية وراها عشان هي عملت حادثة على طريق السويس وهى راكبة أوبر وإن هما رايحين على مستشفى الشروق، وأنا رحت بسرعة على مستشفى الشروق، وهي كانت في غيبوبة ودماغها كانت مفتوحة كانوا بيخيطوها والأرض كانت كلها دم ولبسها كان مقطع وكان عليه دم، وكانت في غيبوبة وارتشاح في المخ ونزيف في المخ وضغطها علي وسخنت وجروح وكدمات في جسمها كله وفاقدة الوعي والتنفس ومكنتش بتتكلم.