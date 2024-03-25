اتهام أن رئيس برلمان جنوب إفريقيا بأخذ 135 ألف دولار رشوة

قال ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا، إنهم يعتزمون اتهام رئيسة البرلمان بالفساد ، زاعمين أنها أخذت 135000 دولار وشعر مستعار في الرشاوى على مدى ثلاث سنوات عندما كانت وزيرة للدفاع.

ولم يلق القبض على رئيس البرلمان نوسيفيوي مابيسا نكاكولا ولم توجه إليه تهمة.

تحدث المدعون العامون، في جلسة استماع للمحكمة بشأن مزاعمها بأن السلطات لم تبلغها بشكل صحيح بالادعاءات أو تتبع الإجراء الصحيح.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكما بشأن وقف الاعتقال في وقت لاحق الاثنين.

وفي أوراق المحكمة المقدمة لجلسة الاستماع، يقول ممثلو الادعاء إن مابيسا-نكاكولا تلقت 11 دفعة بلغ مجموعها 135 ألف دولار بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019.

وقال ممثلو الادعاء إنها طلبت رشوة أخرى بقيمة 105 آلاف دولار لكنها لم تدفع.

في إحدى المناسبات في فبراير 2019 ، تلقت مابيسا نكاكولا أكثر من 15000 دولار وشعر مستعار في اجتماع في المطار الدولي الرئيسي في البلاد ، كما تقول الصحف.

ولم يذكر اسم الشخص الذي يزعم أنه دفع الرشاوى.

سمح لها المدعون العامون بتسليم نفسها في مركز للشرطة ونقلها إلى المحكمة لتوجيه الاتهام إليها رسميا، قالوا إنهم لن يعارضوا الإفراج عنها بكفالة.

ونفت مابيسا نكاكولا ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستتعاون مع السلطات بعد أن فتشت منزلها في جوهانسبرج وصادرت أدلة الأسبوع الماضي.

وقد أخذت إجازة من دورها كرئيسة للبرلمان. واتهمت سابقا بتلقي رشاوى، لكن التحقيق البرلماني أسقط في عام 2021.

وقال ممثلو الادعاء إن القضية عادت إلى الظهور بعد أن تقدم أحد المبلغين عن المخالفات العام الماضي.

وقضيتها هي أحدث فضيحة فساد تضرب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي يواجه انتخابات وطنية محورية في 29 مايو أيار.